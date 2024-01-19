Майков Аполлон Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майков Аполлон Николаевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

04.06.1821

Дата смерти

20.03.1897

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1834 по 1837
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
По 1834
Чепчиха, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Место жительства
С 1837 по 1842
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1844
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
20.03.1897
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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