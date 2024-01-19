Мельников Яков Арефьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1767
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: Мельников Арефий Иванов
Мать: Домна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Парасковья Яковлева
Мать ребёнка: Дарья Арефьева
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Афимья Яковлева
Мать ребёнка: Дарья Арефьева
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Федосья Яковлева
Мать ребёнка: Дарья Арефьева
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Марфа Яковлева
Мать ребёнка: Дарья Арефьева
Рождение ребёнка
Около 1817
Мать ребёнка: Дарья Арефьева
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Ненила Яковлева
Мать ребёнка: Афросинья
Рождение ребёнка
Около 1821
Мать ребёнка: Афросинья
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Пелагия Яковлева
Мать ребёнка: Афросинья
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Матрена Яковлева
Мать ребёнка: Афросинья
Рождение ребёнка
Около 1831
Мать ребёнка: Афросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Арефьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афросинья
Смерть
1848