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Мельников Яков Арефьев

Место рождения

Фоминское, Сонковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Отец

Около 1753 г.р.

Мать

Около 1742 г.р.

Жена

Около 1780 г.р.
Около 1775 г.р.

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Мельников Арефий Иванов

Мать: Домна Иванова

Фоминское, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Парасковья Яковлева

Мать ребёнка: Дарья Арефьева

Фоминское, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Афимья Яковлева

Мать ребёнка: Дарья Арефьева

Фоминское, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Федосья Яковлева

Мать ребёнка: Дарья Арефьева

Фоминское, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Марфа Яковлева

Мать ребёнка: Дарья Арефьева

Фоминское, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Мельников Иван Яковлев

Мать ребёнка: Дарья Арефьева

Фоминское, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Ненила Яковлева

Мать ребёнка: Афросинья

Фоминское, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Мельников Яков Яковлев

Мать ребёнка: Афросинья

Фоминское, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Пелагия Яковлева

Мать ребёнка: Афросинья

Фоминское, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Матрена Яковлева

Мать ребёнка: Афросинья

Фоминское, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Мельников Фёдор Яковлев

Мать ребёнка: Афросинья

Фоминское, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Арефьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афросинья

Смерть
1848
Фоминское, Сонковский муниципальный район, Тверская область
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