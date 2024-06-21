Шитов Филипп Иванович Около 1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шитов Филипп Иванович

Место рождения

Деревня Студенец Вологодская область

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Деревня Студенец Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Студенец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шитова (Шулёва) Ульяна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шитова (Шулёва) Ульяна Андреевна

Бракосочетание
08.02.1908

Жена: Шитова (Шулёва) Ульяна Андреевна

Рождение ребёнка
07.11.1908

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шитова (Шулёва) Ульяна Андреевна

Студенец, Богоявленская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
14.02.1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шитова (Шулёва) Ульяна Андреевна

Студенец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шитова (Шулёва) Ульяна Андреевна

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шитова (Шулёва) Ульяна Андреевна

Смерть
Неизвестно
Высказался о советской власти и забрали в Грязовец. Не вернулся.
Причина смерти: Убили

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