Шитов Филипп Иванович
Место рожденияДеревня Студенец Вологодская область
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Деревня Студенец Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
08.02.1908
Рождение ребёнка
07.11.1908
Студенец, Богоявленская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
14.02.1910
Рождение ребёнка
1914
Рождение ребёнка
1921
Смерть
Неизвестно
Высказался о советской власти и забрали в Грязовец. Не вернулся.
Причина смерти: Убили