Боршевникова Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1889
Сын: Боршевников Алексей Георгиевич
Отец ребёнка: Боршевников Георгий Иванов
Маринино, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно