Боршевникова Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боршевникова Александра Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1889

Сын: Боршевников Алексей Георгиевич

Отец ребёнка: Боршевников Георгий Иванов

Маринино, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боршевников Георгий Иванов

Смерть
Неизвестно
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