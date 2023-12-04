Муравьёва Балик Кусмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьёва Балик Кусмановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1947

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1969

Дочь: Разумова Инга Александровна

Отец ребёнка: Муравьёв Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
04.08.1972

Дочь: Грохольская Наталья Александровна

Отец ребёнка: Муравьёв Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
08.10.1979

Сын: Муравьёв Валерий Александрович

Отец ребёнка: Муравьёв Александр Сергеевич

Розовое, Советский муниципальный район, Саратовская область
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