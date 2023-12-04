Муравьёва Балик Кусмановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1969
Дочь: Разумова Инга Александровна
Отец ребёнка: Муравьёв Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
04.08.1972
Дочь: Грохольская Наталья Александровна
Отец ребёнка: Муравьёв Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
08.10.1979
Сын: Муравьёв Валерий Александрович
Отец ребёнка: Муравьёв Александр Сергеевич
Розовое, Советский муниципальный район, Саратовская область