Боженов Трофим Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боженов Трофим Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

1778

Пол

Мужской

Отец

Около 1736 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: Боженов Андрей Савельев

Мать: не указана

Смерть
1778
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