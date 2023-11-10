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Боженов Трофим Андреевич
Боженов Трофим Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1754
Дата смерти
1778
Пол
Мужской
Отец
Боженов Андрей Савельев
Около 1736 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец:
Боженов Андрей Савельев
Мать: не указана
Смерть
1778
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