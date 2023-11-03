Долгушина (Путилова) Татьяна Феофилактова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: Путилов Филат
Мать: Путилова Агафья
Бракосочетание
01.05.1782
Муж: Долгушин Тихон
Казанское, Акжарский район, Северо-Казахстанская область
м. 20 ж. 25
Бракосочетание
20.10.1784
Муж: Десятов Возм. Мануил
Смерть
Неизвестно