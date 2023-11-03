Долгушина (Путилова) Татьяна Феофилактова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгушина (Путилова) Татьяна Феофилактова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1705 г.р.

Муж

Около 1763 г.р.
Около 1764 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Путилов Филат

Мать: Путилова Агафья

Бракосочетание
01.05.1782

Муж: Долгушин Тихон

Казанское, Акжарский район, Северо-Казахстанская область
м. 20 ж. 25
Бракосочетание
20.10.1784

Муж: Десятов Возм. Мануил

Смерть
Неизвестно
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