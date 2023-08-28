Дедух Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти02.02.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1902
Дочь: Диброва Софья Васильевна
Мать ребёнка: Дедух Мария Карловна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Савицкая Хелена Васильевна
Мать ребёнка: Дедух Мария Карловна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Соколовская Анна Васильевна
Мать ребёнка: Дедух Мария Карловна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Маршицкая Мария Васильевна
Мать ребёнка: Дедух Мария Карловна
Рождение ребёнка
06.01.1911
Дочь: Малиновская Деониза Васильевна
Мать ребёнка: Дедух Мария Карловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дедух Тадеуш
Мать ребёнка: Дедух Мария Карловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дедух Мария Карловна
Смерть
02.02.1942
м.Бершадь Винницкой обл.
Похороны
Неизвестно