Дедух Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедух Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

02.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1902

Дочь: Диброва Софья Васильевна

Мать ребёнка: Дедух Мария Карловна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Савицкая Хелена Васильевна

Мать ребёнка: Дедух Мария Карловна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Соколовская Анна Васильевна

Мать ребёнка: Дедух Мария Карловна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Маршицкая Мария Васильевна

Мать ребёнка: Дедух Мария Карловна

Рождение ребёнка
06.01.1911

Дочь: Малиновская Деониза Васильевна

Мать ребёнка: Дедух Мария Карловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дедух Тадеуш

Мать ребёнка: Дедух Мария Карловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедух Мария Карловна

Смерть
02.02.1942
м.Бершадь Винницкой обл.
Похороны
Неизвестно
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