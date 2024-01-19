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Кирдин Никита Александрович

Место рождения

Лениногорск, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

07.03.1983

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

1954 г.р.

Жена

1981 г.р.

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1983

Отец: Полуян Александр Иванович

Мать: Кирдина Нина

Лениногорск, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
11.02.2006

Жена: Кирдина Разиля Талгатовна

Альметьевск
Рождение ребёнка
16.11.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кирдина Разиля Талгатовна

Казань
Рождение ребёнка
12.10.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кирдина Разиля Талгатовна

Альметьевск
Развод
13.09.2018

Жена: Кирдина Разиля Талгатовна

Место жительства
Неизвестно
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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