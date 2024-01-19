Кирдин Никита Александрович
Место рождения
Дата рождения07.03.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1983
Отец: Полуян Александр Иванович
Мать: Кирдина Нина
Бракосочетание
11.02.2006
Альметьевск
Рождение ребёнка
16.11.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кирдина Разиля Талгатовна
Казань
Рождение ребёнка
12.10.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кирдина Разиля Талгатовна
Альметьевск
Развод
13.09.2018
Место жительства
Неизвестно
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)