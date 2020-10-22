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Кукин Богдан Степанович
Кукин Богдан Степанович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.10.2020
Пол
Мужской
Отец
Кукин Степан Александрович
1991 г.р.
Мать
Савина Лилия Николаевна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.2020
Отец:
Кукин Степан Александрович
Мать:
Савина Лилия Николаевна
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