Кукин Богдан Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукин Богдан Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.2020

Пол

Мужской

Отец

1991 г.р.

Мать

1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.2020

Отец: Кукин Степан Александрович

Мать: Савина Лилия Николаевна

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