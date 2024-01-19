Степанкина (Щукина) Юлия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанкина (Щукина) Юлия Дмитриевна

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Место рождения

деревня Щукино Тамбовская обл., Стороюрьевский р-н

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щукин Дмитрий Сергеевич

Мать: Щукина Дарья Семеновна

деревня Щукино Тамбовская обл., Стороюрьевский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанкин Александр Иванович

Отец ребёнка: Степанкин Иван

Домодедово, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанкин Иван

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