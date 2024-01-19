Степанкина (Щукина) Юлия Дмитриевна
Место рождениядеревня Щукино Тамбовская обл., Стороюрьевский р-н
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щукин Дмитрий Сергеевич
Мать: Щукина Дарья Семеновна
деревня Щукино Тамбовская обл., Стороюрьевский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанкин Александр Иванович
Отец ребёнка: Степанкин Иван
Домодедово, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степанкин Иван