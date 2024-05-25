Абузярова Камиля
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1922
Дочь: Абузярова (Абузярова) Галия Абдульбаровна
Отец ребёнка: Абузяров Абдульбар Земильевич
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно