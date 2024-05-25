Абузярова Камиля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абузярова Камиля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абузяров Абдульбар Земильевич

Рождение ребёнка
05.05.1922

Дочь: Абузярова (Абузярова) Галия Абдульбаровна

Отец ребёнка: Абузяров Абдульбар Земильевич

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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