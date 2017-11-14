Невиницын Николай Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невиницын Николай Владимирович

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Место рождения

томск

Дата рождения

18.12.1946

Дата смерти

14.11.2017

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1946

Отец: Невиницын Владимир

Мать: Петрова Александра

томск
Бракосочетание
28.?.1966

Жена: Невиницына Татьяна Георгиевна

Рождение ребёнка
13.02.1968

Сын: Невиницын Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: Невиницына Татьяна Георгиевна

Томск
Рождение ребёнка
16.12.1973

Дочь: Невиницына Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Невиницына Татьяна Георгиевна

томск
Смерть
14.11.2017
п.Тимирязево Томская обл
Похороны
Неизвестно
тимирязево
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