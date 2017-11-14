Невиницын Николай Владимирович
Место рождениятомск
Дата рождения18.12.1946
Дата смерти14.11.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1946
Отец: Невиницын Владимир
Мать: Петрова Александра
томск
Бракосочетание
28.?.1966
Рождение ребёнка
13.02.1968
Сын: Невиницын Вячеслав Николаевич
Мать ребёнка: Невиницына Татьяна Георгиевна
Томск
Рождение ребёнка
16.12.1973
Дочь: Невиницына Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Невиницына Татьяна Георгиевна
томск
Смерть
14.11.2017
п.Тимирязево Томская обл
Похороны
Неизвестно
тимирязево