Алиев Мариман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алиев Мариман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.06.1954

Сын: Алиев Хасан Мариманович

Мать ребёнка: Алиева Раиса Сафиулловна

г.Небит-Даг, Туркменская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алиев Рашит Мариманович

Мать ребёнка: Алиева Раиса Сафиулловна

г.Небит-Даг, Туркменская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алиева Раиса Сафиулловна

Смерть
Неизвестно
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