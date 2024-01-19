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Krawiec Moisey
Krawiec Moisey
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Древо
Место рождения
Вильнюс
, Литовская ССР
Дата рождения
22.05.1905
Дата смерти
1942
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
(London) Frida
Около 1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Вильнюс
, Литовская ССР
Family from Novomishsky
Бракосочетание
23.01.1930
Жена:
Frida
Вильнюс
, Литовская ССР
Работа или профессия
Неизвестно
Меховщик
Смерть
1942
Гетто
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