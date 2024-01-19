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Krawiec Moisey

Место рождения

Вильнюс, Литовская ССР

Дата рождения

22.05.1905

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1910 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Вильнюс, Литовская ССР
Family from Novomishsky
Бракосочетание
23.01.1930

Жена: Frida

Вильнюс, Литовская ССР
Работа или профессия
Неизвестно
Меховщик
Смерть
1942
Гетто
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