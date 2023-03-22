Волокодина Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волокодина Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Волокодон Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Волокодон Григорий Васильевич

Камбулат, Туркменский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1844

Сын: Волокодон Моисей Григорьевич

Отец ребёнка: Волокодон Григорий Васильевич

Камбулат, Туркменский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1852

Сын: Волокодон Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Волокодон Григорий Васильевич

Камбулат, Туркменский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волокодон Григорий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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