Волокодина Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Волокодон Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Волокодон Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1844
Сын: Волокодон Моисей Григорьевич
Отец ребёнка: Волокодон Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Волокодон Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Волокодон Григорий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно