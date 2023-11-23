Феодосия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1691

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1692 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1720

Сын: Яков Иоаннов

Отец ребёнка: Иоанн Федоров

Яков Иоаннович (1720 — 1764) Родился в семье священника села Воскресенского на Сонохте РомановБорисоглебского уезда1 Иоанна Федоровича. Служил священником в том же селе. Умер 23 марта 1764 года. Жена ... Показать все
Рождение ребёнка
1722

Дочь: Анна Иоаннова

Отец ребёнка: Иоанн Федоров

Рождение ребёнка
1728

Дочь: Марфа Иоаннова

Отец ребёнка: Иоанн Федоров

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Александра Иоаннова

Отец ребёнка: Иоанн Федоров

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Елена Иоаннова

Отец ребёнка: Иоанн Федоров

Рождение ребёнка
1737

Сын: Андрей Иоаннов

Отец ребёнка: Иоанн Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иоанн Федоров

Смерть
Неизвестно
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