Феодосия Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1691
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1720
Сын: Яков Иоаннов
Отец ребёнка: Иоанн Федоров
Яков Иоаннович (1720 — 1764) Родился в семье священника села Воскресенского на Сонохте РомановБорисоглебского уезда1 Иоанна Федоровича. Служил священником в том же селе. Умер 23 марта 1764 года. Жена ... Показать все
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Анна Иоаннова
Отец ребёнка: Иоанн Федоров
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Марфа Иоаннова
Отец ребёнка: Иоанн Федоров
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Александра Иоаннова
Отец ребёнка: Иоанн Федоров
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Елена Иоаннова
Отец ребёнка: Иоанн Федоров
Рождение ребёнка
1737
Сын: Андрей Иоаннов
Отец ребёнка: Иоанн Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иоанн Федоров
Смерть
Неизвестно