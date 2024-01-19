Морозова (Шапилова) Екатерина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Шапилова) Екатерина Степановна

Место рождения

Хвощевка, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

23.11.1899

Дата смерти

22.05.1978

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1899

Отец: Шапилов Степан Иванович

Мать: Шапилова Марья Алексеевна

Хвощевка, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.12.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов Павел Васильевич

Хвощевка, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.03.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов Павел Васильевич

Смерть
22.05.1978
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
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