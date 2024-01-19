Морозова (Шапилова) Екатерина Степановна
Место рождения
Дата рождения23.11.1899
Дата смерти22.05.1978
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1899
Отец: Шапилов Степан Иванович
Рождение ребёнка
13.12.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морозов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
26.03.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морозов Павел Васильевич
Смерть
22.05.1978
Похороны
Неизвестно