Арсентьева (Червякова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсентьева (Червякова) Валентина Ивановна

Место рождения

Россия, Тульская обл.

Дата рождения

28.12.1916

Дата смерти

13.02.2008

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1916

Отец: Червяков Иван

Мать: Червякова Александра

Россия, Тульская обл.
Рождение ребёнка
01.02.1942

Дочь: Квитка Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Арсентьев Александр Иванович

Новосибирск
Рождение ребёнка
02.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Арсентьев Александр Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Арсентьев Александр Иванович

Смерть
13.02.2008
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Puoliso: Yrjö Paavonpoika Vallittu
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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