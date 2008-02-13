Арсентьева (Червякова) Валентина Ивановна
Место рожденияРоссия, Тульская обл.
Дата рождения28.12.1916
Дата смерти13.02.2008
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1916
Отец: Червяков Иван
Мать: Червякова Александра
Россия, Тульская обл.
Рождение ребёнка
01.02.1942
Дочь: Квитка Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Арсентьев Александр Иванович
Новосибирск
Рождение ребёнка
02.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Арсентьев Александр Иванович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Арсентьев Александр Иванович
Смерть
13.02.2008
Puoliso: Yrjö Paavonpoika Vallittu
Похороны
Неизвестно