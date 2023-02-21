Васильев Валентин Вячяславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Валентин Вячяславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1988

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1988

Отец: не указан

Мать: Васильева Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
19.10.2018

Дочь: Васильева Маргарита Валентиновна

Мать ребёнка: Федосова Анастасия Евгеньевна

Рождение ребёнка
19.10.2018

Дочь: Васильева Мария Валентиновна

Мать ребёнка: Федосова Анастасия Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосова Анастасия Евгеньевна

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