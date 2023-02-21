Васильев Валентин Вячяславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1988
Отец: не указан
Рождение ребёнка
19.10.2018
Дочь: Васильева Маргарита Валентиновна
Мать ребёнка: Федосова Анастасия Евгеньевна
Рождение ребёнка
19.10.2018
Дочь: Васильева Мария Валентиновна
Мать ребёнка: Федосова Анастасия Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно