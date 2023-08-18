Шутов Михаил (Михайло) Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутов Михаил (Михайло) Петров

Место рождения

поч. Лабзеневской, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1742 г.р.

Мать

Около 1742 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Шутов Петр Герасимов

Мать: Шутова Марфа Прокопьева

поч. Лабзеневской, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Лабзеневской, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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