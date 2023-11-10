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Колтачихин Максим Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Колтачихин Антоний Максимович

Мать ребёнка: Колтачихина -- Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Колтачихин Петр Максимович

Мать ребёнка: Колтачихина -- Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
15.10.1916

Сын: Колтачихин Иван Максимович

Мать ребёнка: Колтачихина -- Евдокия Федоровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.02.1918

Сын: Колтачихин Феодор Максимович

Мать ребёнка: Колтачихина -- Евдокия Федоровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колтачихина -- Евдокия Федоровна

Смерть
Неизвестно
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