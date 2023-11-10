Колтачихин Максим Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Колтачихин Антоний Максимович
Мать ребёнка: Колтачихина -- Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Колтачихин Петр Максимович
Мать ребёнка: Колтачихина -- Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
15.10.1916
Сын: Колтачихин Иван Максимович
Мать ребёнка: Колтачихина -- Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
20.02.1918
Сын: Колтачихин Феодор Максимович
Мать ребёнка: Колтачихина -- Евдокия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно