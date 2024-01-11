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Митин Алексей Васильевич

Место рождения

р.п.Тума, Рязанской обл.

Дата рождения

1918

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Василий

Мать: Митина Любовь Сергеевна

р.п.Тума, Рязанской обл.
Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1516795825/
Митин Алексей Васильевич. Орден Отечественной войны I степени __.__.1918 Рязанская обл., Тумский р-н, с. Давыдово. Юбилейная картотека
Смерть
2010
г. Санкт Петербург
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