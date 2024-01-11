Митин Алексей Васильевич
Место рожденияр.п.Тума, Рязанской обл.
Дата рождения1918
Дата смерти2010
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Василий
Мать: Митина Любовь Сергеевна
р.п.Тума, Рязанской обл.
Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1516795825/
Митин Алексей Васильевич. Орден Отечественной войны I степени __.__.1918 Рязанская обл., Тумский р-н, с. Давыдово. Юбилейная картотека
Смерть
2010
г. Санкт Петербург