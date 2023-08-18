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Обухова Харитонья Андреева

Место рождения

поч. Котринский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1692

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1709 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1692

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Котринский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Обухов Назар Петров

Отец ребёнка: Обухов Петр Осипов (Федотов)

Ерлобанской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Ненила Петрова

Отец ребёнка: Обухов Петр Осипов (Федотов)

Ерлобанской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Обухов Филипп Петров

Отец ребёнка: Обухов Петр Осипов (Федотов)

Ерлобанской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Акулина Петрова

Отец ребёнка: Обухов Петр Осипов (Федотов)

Ерлобанской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Петр Осипов (Федотов)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Воронская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
Воронская, Глазовский уезд, Вятская губерния
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