Обухова Харитонья Андреева
Место рожденияпоч. Котринский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1692
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1692
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Котринский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Обухов Назар Петров
Отец ребёнка: Обухов Петр Осипов (Федотов)
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Ненила Петрова
Отец ребёнка: Обухов Петр Осипов (Федотов)
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Обухов Филипп Петров
Отец ребёнка: Обухов Петр Осипов (Федотов)
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Акулина Петрова
Отец ребёнка: Обухов Петр Осипов (Федотов)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762