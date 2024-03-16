Черных Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гордеева Кристина Игоревна
Рождение ребёнка
2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гордеева Кристина Игоревна
Бракосочетание
Неизвестно