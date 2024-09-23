Тригвардоттир Ханна
Место рожденияИсафьордюр
Дата рождения1897
Дата смерти1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Оулавюрсон Тригвар
Мать: Магнусдоттир Йона
Бракосочетание
1925
Муж: Хенриксон Якоб
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хенриксон Якоб
Рождение ребёнка
1931
Сын: Якобссон Гуннар
Отец ребёнка: Хенриксон Якоб
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хенриксон Якоб
Смерть
1983