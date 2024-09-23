Тригвардоттир Ханна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТригвардоттир Ханна

Тригвардоттир Ханна

Место рождения

Исафьордюр

Дата рождения

1897

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1870 г.р.

Муж

1895 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Оулавюрсон Тригвар

Мать: Магнусдоттир Йона

Бракосочетание
1925

Муж: Хенриксон Якоб

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хенриксон Якоб

Рождение ребёнка
1931

Сын: Якобссон Гуннар

Отец ребёнка: Хенриксон Якоб

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хенриксон Якоб

Смерть
1983

Мы используем куки для улучшения работы сайта.