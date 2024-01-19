Мария Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Назаровна

Место рождения

Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1732 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Назар Петрович

Мать: не указана

Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
15.02.1750

Муж: Яков Ильич

Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.01.1755

Сын: Филипп Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Ильич

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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