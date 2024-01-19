Мария Назаровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Назар Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
15.02.1750
Муж: Яков Ильич
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.01.1755
Сын: Филипп Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Ильич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно