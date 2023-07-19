Шаруев Анатолий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаруев Анатолий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаруев Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Шаруева - Веревочкина Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рубизова - Шаруева Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: Шаруева - Веревочкина Мария Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаруева - Веревочкина Мария Семеновна

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