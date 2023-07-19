Шаруев Анатолий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаруев Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Шаруева - Веревочкина Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рубизова - Шаруева Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: Шаруева - Веревочкина Мария Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно