Пурахина (Тупикова) Светлана Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.?
ПолЖенский
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.?
Отец: Тупиков Александр
Мать: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пурахин Алексей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пурахина Ксения
Отец ребёнка: не указан