Пурахина (Тупикова) Светлана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пурахина (Тупикова) Светлана Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.?

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.?

Отец: Тупиков Александр

Мать: скрыто настройками приватности

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пурахин Алексей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пурахина Ксения

Отец ребёнка: не указан

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