Горшков Алексей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Горшков Алексей

Автор
АБ
Бунтин А.

мужской, родился Неизвестно

Супруги
Горшкова (Зимина) Наталья30.03.1982 г.р.
Дети
Горшков БогданНеизвестно г.р.
Горшков ЯрославНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горшков Богдан

Мать ребёнка: Горшкова (Зимина) Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горшкова (Зимина) Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горшков Ярослав

Мать ребёнка: Горшкова (Зимина) Наталья

Упоминание
Неизвестно

www.analizfamilii.ru | https://www.analizfamilii.ru/Gorshkov/proishozhdenie.html | https://www.analizfamilii.ru/Gorshkov/proishozhdenie.html | Представитель фамилии Горшков может гордиться своими предками, сведения о которых содержатся в различных документах, подтверждающих след, оставленный ими в истории России. | Фамилия Горшков принадлежит к древнему типу русских семейных именований, образованных от личного прозвища. | Традиция давать человеку в дополнение к имени, полученному при крещении, прозвище издревле существовала у славян. Это объясняется тем, что на практике использовалось относительно немного церковных имен, которые в итоге часто повторялись. Запас же прозвищ был неисчерпаем и позволял легко выделить человека в обществе. Поэтому прозвища прибавлялись к крестильным именам, а порой полностью заменяли их в обиходе и в официальных документах. | Практически любое слово в старину могло стать основой прозвищного именования. Но даже если само слово сейчас кажется нам знакомым и понятным, то о причинах, по которым человек получал прозвище, нам теперь можно только догадываться. Сейчас невозможно точно определить, за что получили свои прозвища, к примеру, холоп Обрезок (1498), новгородец Григорий Костяные Уши (1625) или запорожский войсковой судья Прокоф Иванович Сковородка (1631). | К числу таких именований можно отнести и прозвище, образованное от слова «горшок», которое, согласно «Словарю» Даля означает – «округлый, облый глиняный сосуд различного вида, выжженный на огне». Прозвище Горшок могли дать по разным поводам, например, в рассказе « | Алеша | Горшок» Л.Н. Толстой приводит один из них: «Алеша был меньшой брат. Прозвали его Горшком за то, что мать послала его снести горшок молока дьяконице, он споткнулся и разбил его. Мать побила его, а ребята стали дразнить его «Горшком». Алешка Горшок – так и пошло ему прозвище». Прозвище употреблялось с глубокой старины, например, известен новгородский холоп Константин Горшок (1603). | В XV–XVI веках на Руси, прежде всего в среде представителей привилегированных сословий, начали появляться первые русские фамилии как особые наследуемые родовые именования. К началу XVII века наиболее распространенной моделью их образования стало прибавление к основе типичных фамильных суффиксов -ов/-ев и -ин. Такие семейные именования по своему происхождению являются притяжательными прилагательными: Иванов означает – сын Ивана, поэтому их основой обычно становилось имя или прозвище отца. Так потомки человека, которого в давние времена именовали прозвищем Горшок, стали носить фамилию Горшковы. | Когда и где именно возникла | фамилия Горшков | , в настоящее время невозможно установить без специальных генеалогических исследований, однако известно, что уже в XV веке ее носили бояре Горшковы, а также в древних грамотах отмечен переяславец Казарин Петрович Горшков (1550). | Сегодня многие Горшковы являются известными и уважаемыми в обществе людьми, а уникальная и звучная фамилия, которую они носят, несомненно, должна быть отнесена к числу старейших русских родовых именований, которые могут многое нам поведать из богатого исторического прошлого. | | Источники: Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1998 Тупиков Н.М. Словарь древнерусских личных имен. СПб., 1903. Веселовский С.Б. Ономастикон. М., 1974. Унбегаун Б.О. Русские фамилии. М., 1995.

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