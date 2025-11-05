Горшков Алексей
мужской, родился Неизвестно
Супруги
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Горшков Богдан
Мать ребёнка: Горшкова (Зимина) Наталья
Сын: Горшков Ярослав
Мать ребёнка: Горшкова (Зимина) Наталья
www.analizfamilii.ru | https://www.analizfamilii.ru/Gorshkov/proishozhdenie.html | https://www.analizfamilii.ru/Gorshkov/proishozhdenie.html | Представитель фамилии Горшков может гордиться своими предками, сведения о которых содержатся в различных документах, подтверждающих след, оставленный ими в истории России. | Фамилия Горшков принадлежит к древнему типу русских семейных именований, образованных от личного прозвища. | Традиция давать человеку в дополнение к имени, полученному при крещении, прозвище издревле существовала у славян. Это объясняется тем, что на практике использовалось относительно немного церковных имен, которые в итоге часто повторялись. Запас же прозвищ был неисчерпаем и позволял легко выделить человека в обществе. Поэтому прозвища прибавлялись к крестильным именам, а порой полностью заменяли их в обиходе и в официальных документах. | Практически любое слово в старину могло стать основой прозвищного именования. Но даже если само слово сейчас кажется нам знакомым и понятным, то о причинах, по которым человек получал прозвище, нам теперь можно только догадываться. Сейчас невозможно точно определить, за что получили свои прозвища, к примеру, холоп Обрезок (1498), новгородец Григорий Костяные Уши (1625) или запорожский войсковой судья Прокоф Иванович Сковородка (1631). | К числу таких именований можно отнести и прозвище, образованное от слова «горшок», которое, согласно «Словарю» Даля означает – «округлый, облый глиняный сосуд различного вида, выжженный на огне». Прозвище Горшок могли дать по разным поводам, например, в рассказе « | Алеша | Горшок» Л.Н. Толстой приводит один из них: «Алеша был меньшой брат. Прозвали его Горшком за то, что мать послала его снести горшок молока дьяконице, он споткнулся и разбил его. Мать побила его, а ребята стали дразнить его «Горшком». Алешка Горшок – так и пошло ему прозвище». Прозвище употреблялось с глубокой старины, например, известен новгородский холоп Константин Горшок (1603). | В XV–XVI веках на Руси, прежде всего в среде представителей привилегированных сословий, начали появляться первые русские фамилии как особые наследуемые родовые именования. К началу XVII века наиболее распространенной моделью их образования стало прибавление к основе типичных фамильных суффиксов -ов/-ев и -ин. Такие семейные именования по своему происхождению являются притяжательными прилагательными: Иванов означает – сын Ивана, поэтому их основой обычно становилось имя или прозвище отца. Так потомки человека, которого в давние времена именовали прозвищем Горшок, стали носить фамилию Горшковы. | Когда и где именно возникла | фамилия Горшков | , в настоящее время невозможно установить без специальных генеалогических исследований, однако известно, что уже в XV веке ее носили бояре Горшковы, а также в древних грамотах отмечен переяславец Казарин Петрович Горшков (1550). | Сегодня многие Горшковы являются известными и уважаемыми в обществе людьми, а уникальная и звучная фамилия, которую они носят, несомненно, должна быть отнесена к числу старейших русских родовых именований, которые могут многое нам поведать из богатого исторического прошлого. | | Источники: Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1998 Тупиков Н.М. Словарь древнерусских личных имен. СПб., 1903. Веселовский С.Б. Ономастикон. М., 1974. Унбегаун Б.О. Русские фамилии. М., 1995.