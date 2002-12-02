Колтун (Черкас) Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колтун (Черкас) Любовь Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1931

Дата смерти

02.12.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колтун Афанасий Романович

Рождение ребёнка
27.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колтун Афанасий Романович

Смерть
02.12.2002
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

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