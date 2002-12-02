Колтун (Черкас) Любовь Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1931
Дата смерти02.12.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.02.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колтун Афанасий Романович
Смерть
02.12.2002
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область