(Чайка) Анна Данииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чайка) Анна Данииловна

Место рождения

Шахтёрск

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1894

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: не указан

Незаконнорожденная.
Смерть
Неизвестно
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