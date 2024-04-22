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(Чайка) Анна Данииловна
(Чайка) Анна Данииловна
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Древо
Место рождения
Шахтёрск
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
(Чайка) Дарья
1894 г.р.
Добавил:
ЛБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Шахтёрск
Рождение ребёнка
10.04.1894
Дочь:
Дарья
Отец ребёнка: не указан
Шахтёрск
Незаконнорожденная.
Смерть
Неизвестно
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