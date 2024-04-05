Талицких Юрий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Талицких Семён Порфирьевич
Мать: Талицких Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Талицких Сергей
Мать ребёнка: Талицких Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Талицких Роман
Мать ребёнка: Талицких Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Талицких Александр
Мать ребёнка: Талицких Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Талицких Татьяна