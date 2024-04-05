Талицких Юрий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талицких Юрий Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Талицких Семён Порфирьевич

Мать: Талицких Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Талицких Сергей

Мать ребёнка: Талицких Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Талицких Роман

Мать ребёнка: Талицких Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Талицких Александр

Мать ребёнка: Талицких Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талицких Татьяна

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