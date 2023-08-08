Зыков Прокопий Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Зыков Леонтей Захарович
Мать: Зыкова Марья Андреевна
Рождение ребёнка
23.12.1862
Мать ребёнка: Ирина Саввична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зыкова Анна Прокопьевна
Мать ребёнка: Ирина Саввична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Саввична
Смерть
Неизвестно