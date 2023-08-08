Зыков Прокопий Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыков Прокопий Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Зыков Леонтей Захарович

Мать: Зыкова Марья Андреевна

Рождение ребёнка
23.12.1862

Сын: Зыков Степан Прокопьевич

Мать ребёнка: Ирина Саввична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зыкова Анна Прокопьевна

Мать ребёнка: Ирина Саввична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Саввична

Смерть
Неизвестно
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