Кальницкий Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальницкий Владимир

Место рождения

Киев

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кальницкий Александр

Мать: Инна

Киев
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