Лайкович Артём Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лайкович Артём Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.2010

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.2010

Отец: Лайкович Игорь Иванович

Мать: Василёнок Ольга Сигизмундовна

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