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Лайкович Артём Игоревич
Лайкович Артём Игоревич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.10.2010
Пол
Мужской
Отец
Лайкович Игорь Иванович
Мать
Василёнок Ольга Сигизмундовна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.2010
Отец:
Лайкович Игорь Иванович
Мать:
Василёнок Ольга Сигизмундовна
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