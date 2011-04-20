Трошева-Механошина Александра Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1925
Дата смерти20.04.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1948
Отец ребёнка: Трошев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
08.07.1949
Отец ребёнка: Трошев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
26.09.1952
Отец ребёнка: Трошев Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.04.2011