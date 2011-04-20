Трошева-Механошина Александра Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трошева-Механошина Александра Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1925

Дата смерти

20.04.2011

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1948

Сын: Трошев Николай Иванович

Отец ребёнка: Трошев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
08.07.1949

Сын: Трошев Василий Иванович

Отец ребёнка: Трошев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
26.09.1952

Сын: Трошев Семён Иванович

Отец ребёнка: Трошев Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трошев Иван Алексеевич

Смерть
20.04.2011
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