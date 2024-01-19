Архипов Сергей Архипович
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти06.03.1913 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Неустоявшаяся фамилия-прозвище по имени отца.
Рождение ребёнка
1879
Сын: Хромцов Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Архипова Любовь Аристарховна
Рождение ребёнка
23.10.1882 ст.
Сын: Архипов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Архипова Любовь Аристарховна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Храмцов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Архипова Любовь Аристарховна
До 1902 года в метриках фамилия не указывается. Позже - Архипов, по отчеству отца. Около 1910 года получает фамилию Храмцов (Хромцов).
Рождение ребёнка
23.10.1887 ст.
Сын: Архипов Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Архипова Любовь Аристарховна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.03.1913 ст.
От старости.