Архипов Сергей Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхипов Сергей Архипович

Архипов Сергей Архипович

Место рождения

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

06.03.1913 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Соколов Архип Анисимович

Мать: Соколова Александра Амвросиевна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Неустоявшаяся фамилия-прозвище по имени отца.
Рождение ребёнка
1879

Сын: Хромцов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Архипова Любовь Аристарховна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.10.1882 ст.

Сын: Архипов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Архипова Любовь Аристарховна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Храмцов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Архипова Любовь Аристарховна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
До 1902 года в метриках фамилия не указывается. Позже - Архипов, по отчеству отца. Около 1910 года получает фамилию Храмцов (Хромцов).
Рождение ребёнка
23.10.1887 ст.

Сын: Архипов Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Архипова Любовь Аристарховна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Любовь Аристарховна

Смерть
06.03.1913 ст.
Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
От старости.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close