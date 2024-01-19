Никитин Викентий (Василий) Семёнович
Место рождения
Дата рождения28.05.1892
Дата смерти13.04.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1892 по 1906
Место жительства
С 1906 по 1910
Место жительства
С 1910 по 1912
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1912 по 1913
Очер, Очерский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
С 1913 по 1938
Смерть
13.04.1938