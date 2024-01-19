Никитин Викентий (Василий) Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Викентий (Василий) Семёнович

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Место рождения

Замолодино, Шунгенская волость, Костромской уезд

Дата рождения

28.05.1892

Дата смерти

13.04.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Замолодино, Шунгенская волость, Костромской уезд
Место жительства
С 1892 по 1906
Замолодино, Шунгенская волость, Костромской уезд
Место жительства
С 1906 по 1910
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1910 по 1912
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1912 по 1913
Очер, Очерский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
С 1913 по 1938
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
13.04.1938
Москва, город федерального значения Москва
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