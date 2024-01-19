Ларин Тимофей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛарин Тимофей Николаевич

Ларин Тимофей Николаевич

Место рождения

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

После 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1858

Отец: Ларин Николай Филиппович

Мать: Ларина Марья Анисимовна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.06.1881

Дочь: Марфа Тимофеевна

Мать ребёнка: Ларина Александра Георгиевна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.03.1883

Дочь: Дария Тимофеевна

Мать ребёнка: Ларина Александра Георгиевна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларин Максим Тимофеевич

Мать ребёнка: Ларина Александра Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларина Александра Георгиевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close