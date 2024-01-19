Ларин Тимофей Николаевич
Место рождения
Дата рожденияПосле 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1858
Отец: Ларин Николай Филиппович
Мать: Ларина Марья Анисимовна
Рождение ребёнка
30.06.1881
Дочь: Марфа Тимофеевна
Мать ребёнка: Ларина Александра Георгиевна
Рождение ребёнка
19.03.1883
Дочь: Дария Тимофеевна
Мать ребёнка: Ларина Александра Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ларина Александра Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно