Кавиева Бибисания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКавиева Бибисания

Кавиева Бибисания

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

?.05.1971

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Арслангарей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кавиев Габдулкавий

Рождение ребёнка
1908

Сын: Кавиев Габельахат

Отец ребёнка: Кавиев Габдулкавий

Рождение ребёнка
1912

Сын: Кавиев Габдельманнан

Отец ребёнка: Кавиев Габдулкавий

Рождение ребёнка
03.02.1919

Дочь: Абдуллина (Кавиева) Разия

Отец ребёнка: Кавиев Габдулкавий

Рождение ребёнка
17.09.1921

Дочь: Кавиева (Кавиева) Ямига

Отец ребёнка: Кавиев Габдулкавий

Смерть
?.05.1971

Мы используем куки для улучшения работы сайта.