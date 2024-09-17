Кавиева Бибисания
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти?.05.1971
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Арслангарей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кавиев Габдулкавий
Рождение ребёнка
1908
Сын: Кавиев Габельахат
Отец ребёнка: Кавиев Габдулкавий
Рождение ребёнка
1912
Сын: Кавиев Габдельманнан
Отец ребёнка: Кавиев Габдулкавий
Рождение ребёнка
03.02.1919
Дочь: Абдуллина (Кавиева) Разия
Отец ребёнка: Кавиев Габдулкавий
Рождение ребёнка
17.09.1921
Дочь: Кавиева (Кавиева) Ямига
Отец ребёнка: Кавиев Габдулкавий
Смерть
?.05.1971