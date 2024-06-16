Матвеева (Круглова) Ксения Матвеевна 1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Матвеева (Круглова) Ксения Матвеевна

Место рождения

Осиновка, Куньинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Круглов Матвей Платонович

Мать: не указана

Осиновка, Куньинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Михайлова (Матвеева) Клавдия Поликарповна

Отец ребёнка: Матвеев Поликарп Степанович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Матвеев Михаил Поликарпович

Отец ребёнка: Матвеев Поликарп Степанович

Осиновка, Куньинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Матвеев Василий Поликарпович

Отец ребёнка: Матвеев Поликарп Степанович

Смерть
1967
Горьковское, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Похоронена на старом Рощинском кладбище

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