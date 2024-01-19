Мажарова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мажарова Евдокия

Место рождения

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Мажаров Евграфий

Мать: не указана

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
25.01.1907

Сын: Мажаров Максим Прокопьевич

Отец ребёнка: Мажаров Прокопий

Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
АША: Челябинская область, р.ц.Ашинский район, город. Возник в 1898 в связи со строительством металлургического завода. С 1933 г. - город на р. Аша. Железнодорожная станция. 39,1 тыс. жителей (1992). М... Показать все
Осуждение
1930
Уват, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Приговор: спецпоселение Место отбывания: Уватский р-н Тюменской обл, осв. 08.07.1950 Дата реабилитации: 9 августа 1993 г. Реабилитирующий орган: ИЦ ГУВД Тюменской обл. Источники данных: БД "Жертвы по... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мажаров Прокопий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мажарова Татьяна

Отец ребёнка: Мажаров Прокопий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мажарова Елена

Отец ребёнка: Мажаров Прокопий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мажарова Манька (Мария)

Отец ребёнка: Мажаров Прокопий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мажарова Анастасия

Отец ребёнка: Мажаров Прокопий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мажаров Мирон

Отец ребёнка: Мажаров Прокопий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мажаров Григорий

Отец ребёнка: Мажаров Прокопий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мажарова Евгения

Отец ребёнка: Мажаров Прокопий

Смерть
Неизвестно
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