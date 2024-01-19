Мажарова Евдокия
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Мажаров Евграфий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1907
Сын: Мажаров Максим Прокопьевич
Отец ребёнка: Мажаров Прокопий
Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
АША: Челябинская область, р.ц.Ашинский район, город. Возник в 1898 в связи со строительством металлургического завода. С 1933 г. - город на р. Аша. Железнодорожная станция. 39,1 тыс. жителей (1992). М... Показать все
Осуждение
1930
Уват, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Приговор: спецпоселение Место отбывания: Уватский р-н Тюменской обл, осв. 08.07.1950 Дата реабилитации: 9 августа 1993 г. Реабилитирующий орган: ИЦ ГУВД Тюменской обл. Источники данных: БД "Жертвы по... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мажаров Прокопий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мажарова Татьяна
Отец ребёнка: Мажаров Прокопий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мажарова Елена
Отец ребёнка: Мажаров Прокопий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мажарова Манька (Мария)
Отец ребёнка: Мажаров Прокопий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мажарова Анастасия
Отец ребёнка: Мажаров Прокопий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мажаров Мирон
Отец ребёнка: Мажаров Прокопий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мажаров Григорий
Отец ребёнка: Мажаров Прокопий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мажарова Евгения
Отец ребёнка: Мажаров Прокопий
Смерть
Неизвестно