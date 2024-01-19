Рылина Агриппина Борисовна
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Двойных Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Рылин Иван Максимович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Киричева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Рылин Иван Максимович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Рылина Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Рылин Иван Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно