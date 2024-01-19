Рылина Агриппина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рылина Агриппина Борисовна

Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Двойных Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Рылин Иван Максимович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Киричева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Рылин Иван Максимович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Рылина Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Рылин Иван Максимович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рылин Иван Максимович

Смерть
Неизвестно
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