Токтаров Жиганша
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти?.02.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Ахмеджанова Зиннура
Мать ребёнка: Токтарова Магира
с Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Токтарова Магира
Смерть
?.02.1942
Орловская область
Причина смерти: Убит в бою