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Токтаров Жиганша

Место рождения

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

?.02.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Ахмеджанова Зиннура

Мать ребёнка: Токтарова Магира

с Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токтарова Магира

Смерть
?.02.1942
Орловская область
Причина смерти: Убит в бою
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