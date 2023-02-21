Широких (Кострица) Александра Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1884 ст.
Дата смерти30.05.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1884 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1917 ст.
Отец ребёнка: Широких Фёдор Адамович
Андреевка, Голышмановский район, Тюменская область, Россия
Смерть
30.05.1960
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Похороны
Неизвестно
Плеханова, Успенская волость, Тюменский уезд