Широких (Кострица) Александра Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широких (Кострица) Александра Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1884 ст.

Дата смерти

30.05.1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1917 ст.

Сын: Широких Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Широких Фёдор Адамович

Андреевка, Голышмановский район, Тюменская область, Россия
Смерть
30.05.1960
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Похороны
Неизвестно
Плеханова, Успенская волость, Тюменский уезд
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