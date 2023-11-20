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Евдокия
Евдокия
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1773
Пол
Женский
Отец
Вилягжанин Пантелей Федорович
1752 г.р.
Мать
Вилягжанин (Садырина) Ховроша Ульяновна
1753 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
IB
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Биография
Биография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец:
Вилягжанин Пантелей Федорович
Мать:
Вилягжанин Ховроша Ульяновна
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