Костичева Варвара Платонова
Место рождения
Дата рождения1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.
Отец: Платон Антонов
Мать: Мавра Богданова
Бракосочетание
24.01.1911 ст.
Муж: Флор Богданов
Жениху 25, невесте 23. Поручители д. Аристово Иван Вонифатов, Николай Фомин. По невестед. Аристово Николай Платонов, Василий Кириаков Костичев.
Рождение ребёнка
07.09.1912 ст.
Сын: Павел Флоров
Отец ребёнка: Флор Богданов
Восприемник д. Аристово крест.сын Павел Аркадиев, крест.девица Наталия Николаева
Рождение ребёнка
28.12.1913 ст.
Сын: Василий Флоров
Отец ребёнка: Флор Богданов
Восприемник д. Аристово крестьянин Николай Платонов и крест.девица Наталия Николаева Лукьянова
Смерть
Неизвестно