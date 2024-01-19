Костичева Варвара Платонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостичева Варвара Платонова

Костичева Варвара Платонова

Место рождения

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.

Отец: Платон Антонов

Мать: Мавра Богданова

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
24.01.1911 ст.

Муж: Флор Богданов

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Жениху 25, невесте 23. Поручители д. Аристово Иван Вонифатов, Николай Фомин. По невестед. Аристово Николай Платонов, Василий Кириаков Костичев.
Рождение ребёнка
07.09.1912 ст.

Сын: Павел Флоров

Отец ребёнка: Флор Богданов

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Аристово крест.сын Павел Аркадиев, крест.девица Наталия Николаева
Рождение ребёнка
28.12.1913 ст.

Сын: Василий Флоров

Отец ребёнка: Флор Богданов

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Аристово крестьянин Николай Платонов и крест.девица Наталия Николаева Лукьянова
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close