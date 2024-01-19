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Жгун Кузьма Ананьевич

Место рождения

Бандуки, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бандуки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
02.02.1876 ст.

Жена: Жгун Прасковья Фроловна

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.01.1877 ст.

Дочь: Петроченко Татьяна Кузьминична

Мать ребёнка: Жгун Прасковья Фроловна

Бандуки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.02.1882 ст.

Дочь: Жгун Анна Кузьминична

Мать ребёнка: Жгун Прасковья Фроловна

Бандуки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жгун Роман Кузьмич

Мать ребёнка: Жгун Прасковья Фроловна

Бандуки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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