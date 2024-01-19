Жгун Кузьма Ананьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1876 ст.
Жена: Жгун Прасковья Фроловна
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.01.1877 ст.
Дочь: Петроченко Татьяна Кузьминична
Мать ребёнка: Жгун Прасковья Фроловна
Рождение ребёнка
03.02.1882 ст.
Дочь: Жгун Анна Кузьминична
Мать ребёнка: Жгун Прасковья Фроловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жгун Роман Кузьмич
Мать ребёнка: Жгун Прасковья Фроловна
Смерть
Неизвестно