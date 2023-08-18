Мусунов Семен (Семейка) Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1610
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1610
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1630
Сын: Мусунов Василий (Васка) Семенов
Мать ребёнка: не указана
дер. что был поч. Ивановской Барбакова, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1636
Сын: Мусунов Афанасий (Офонка) Семенов
Мать ребёнка: не указана
дер. что был поч. Ивановской Барбакова, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1641
Сын: Мусунов Семен (Сенка) Семенов
Мать ребёнка: не указана
дер. что был поч. Ивановской Барбакова, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1644
Сын: Мосунов Петр Семенов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. что был поч. Ивановской Барбакова, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646