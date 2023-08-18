Мусунов Семен (Семейка) Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусунов Семен (Семейка) Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1610

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1610

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1630

Сын: Мусунов Василий (Васка) Семенов

Мать ребёнка: не указана

дер. что был поч. Ивановской Барбакова, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1636

Сын: Мусунов Афанасий (Офонка) Семенов

Мать ребёнка: не указана

дер. что был поч. Ивановской Барбакова, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1641

Сын: Мусунов Семен (Сенка) Семенов

Мать ребёнка: не указана

дер. что был поч. Ивановской Барбакова, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1644

Сын: Мосунов Петр Семенов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. что был поч. Ивановской Барбакова, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
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